Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Emre Özkaya das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (58.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Schulz den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

1:1 für SFC Stern 1 und VFC Plauen – 72. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Jakupovic, El Khanji (88. Mirchev), Zimpel, Alhasan (88. Pantos), Gefrörer, Wolf, Özkaya, Aydin, Bassey, Wundram (46. Garbulowski)

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Liebig, Petzold, Schulz, Tauscher, Burdusudis (87. Zapf), Plank

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75