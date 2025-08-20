Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den VFC Plauen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Schulz den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Mohammad Alhasan (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Wundram (46. Garbulowski), Jakupovic, Bassey, El Khanji (88. Mirchev), Alhasan (88. Pantos), Wolf, Aydin, Gefrörer, Özkaya, Zimpel

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Burdusudis (87. Zapf), Plank, Wunderlich, Tauscher, Petzold, Schulz

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75