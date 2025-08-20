Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte den SFC Stern 1 ein 2:1 (0:0)-Triumph über den VFC Plauen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Emre Özkaya das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (58.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Schulz den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Mohammad Alhasan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Özkaya, Gefrörer, El Khanji (88. Mirchev), Wundram (46. Garbulowski), Zimpel, Alhasan (88. Pantos), Aydin, Jakupovic, Wolf, Bassey

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Wunderlich, Plank, Petzold, Burdusudis (87. Zapf), Liebig, Schulz

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75