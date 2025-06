In der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost kassierte die SpVgg. Eintracht Erfurt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SFC Stern 1 und ging 1:8 (0:1) vom Platz.

Erfurt/MTU. Die 30 Beobachter haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SpVgg. Eintracht Erfurt ein ernüchterndes 1:8 (0:1) hinnehmen musste.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ferdinand Gefrörer den Ball ins Netz.

53. Minute: SpVgg. Eintracht Erfurt mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Mehdi Gritli konnte in Minute 56 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SpVgg. Eintracht Erfurt. In Minute 65 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Erfurter zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Erfurter. Spielstand 7:1 für die SFC Stern 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Erfurt

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Unmittelbar darauf gelang es Anthony Attah, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:8 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SpVgg. Eintracht Erfurt – SFC Stern 1

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Dewart, Schwebs, Nowak, Broisch (61. Egharevba), Kodamani, Koto'o Djouokou, Hein (61. Schmidt), Radzhabov (46. Lindenbeck), Visargov, Wöller

SFC Stern 1: Mertens (46. Gastserelia) – Ovaciuc (83. Valenzuela Chmieleski), El Khanji, Özkaya, Alhasan, Jouini (67. Bassey), Culubali, Wolf, Aydin, Gritli (75. Attah), Gefrörer

Tore: 0:1 Emre Özkaya (11.), 0:2 Ferdinand Gefrörer (53.), 0:3 Mehdi Gritli (56.), 1:3 Oliver Mathurin Koto'o Djouokou (65.), 1:4 Roman Ovaciuc (76.), 1:5 Mohammad Alhasan (77.), 1:6 Daimen Wolf (80.), 1:7 Mustapha El Khanji (85.), 1:8 Anthony Attah (89.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Marvin Lautensack, Rene Zöllner; Zuschauer: 30