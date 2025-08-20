Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich die Tennis Borussia Berlin U19 vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (0:3)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 5:3 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielstart lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und brachte den Plauenern unerwartet die Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 21 (31.) erzielt wurde.

Tennis Borussia Berlin U19 hinkt 0:2 hinterher – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (88.). Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Petzold, Tauscher, Liebig, (61. Tiepner), Koumpous (86. Kolomiiets), Langer, Wunderlich (71. Gönül)

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50