Die Tennis Borussia Berlin U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 50 Fußballfans einen klaren 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Im Spiel zwischen Berlin und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:3 (0:3)-Erfolg für das Team aus Berlin.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (88.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – (61. Tiepner), Langer, Schulz, Koumpous (86. Kolomiiets), Wunderlich (71. Gönül), Liebig, Tauscher, Petzold

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50