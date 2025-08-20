Dem VFC Plauen glückte es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

VFC Plauen erkämpft einen Heimsieg gegen SFC Stern 1 mit 2:0

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 80 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen liegt in Minute 45 2:0 vorn

Kurz vor dem Pfiff konnte David Langer (Plauen) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 2:0 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Schulz, Liebig, Burdusudis, Plank, Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich, Langer, Tauscher

SFC Stern 1: Mertens – Wanyama, Zimpel, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Uhlmann, Aydin, Wundram (83. Ovaciuc), Gritli (57. Bassey), Wolf (46. Özkaya), Gefrörer (83. Fiolka), Garbulowski (46. Alhasan)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80