Ergebnis 19. Spieltag VFC Plauen erkämpft Heimsieg gegen SFC Stern 1 mit 2:0
Der VFC Plauen errang am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 80 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1.
Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.
Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Plauen
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 19
Minute 45: VFC Plauen führt mit zwei Toren
Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1
VFC Plauen: – Schulz, Liebig, Burdusudis, Plank, Tauscher, Langer, Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich
SFC Stern 1: Mertens – Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gritli (57. Bassey), Aydin, Gefrörer (83. Fiolka), Garbulowski (46. Alhasan), Wundram (83. Ovaciuc), Wolf (46. Özkaya), Wanyama, Zimpel, Uhlmann
Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80