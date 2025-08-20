Der VFC Plauen errang am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 80 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1.

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Minute 45: VFC Plauen führt mit zwei Toren

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Schulz, Liebig, Burdusudis, Plank, Tauscher, Langer, Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich

SFC Stern 1: Mertens – Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gritli (57. Bassey), Aydin, Gefrörer (83. Fiolka), Garbulowski (46. Alhasan), Wundram (83. Ovaciuc), Wolf (46. Özkaya), Wanyama, Zimpel, Uhlmann

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80