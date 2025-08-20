Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem VFC Plauen ein 2:1 (2:1)-Triumph über den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Plauen – BFC: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (2:1). Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins Netz (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Elias Burdusudis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Plauen sicherte (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Koumpous, Schulz, Petzold, Liebig, Plank, Langer, Burdusudis (87. Tiepner), Wunderlich

BFC Preussen: Saatci – Rmieh (76. Tuncer), Peter, Klimpke, Rehberg, Dworzynski (64. Simao), Daskan, Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker), Klemme (64. Xydias), Dagdemir

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48