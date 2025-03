Der VFC Plauen sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Mustafa Mohammadi (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener konterten in der 44. Spielminute. Diesmal war Carlos Hartig der Torschütze.

VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andrii Shalabai den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schweriner aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Liebig (50. Spörl), Burdusudis (87. M. Schulz), Wunderlich, Koumpous (62. Petzold), Krantz, Mohammadi (62. Ibisevic), Plank, Tauscher, T. Schulz, Langer

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Elgezawy (85. Stepantsev), Röpke, Zellmann, Schäfer (75. Bilson), Szulczyk, Müller, Barati (69. Rühlke), Hartig (69. Fuchs), Shalabai, Jaap (85. Witt)

Tore: 1:0 Mustafa Mohammadi (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50