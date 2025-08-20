Der VFC Plauen sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

In Minute 13 schoss Spieler Nummer 2 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Doch die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.

VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Andrii Shalabai, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Tauscher, Liebig, Burdusudis, Wunderlich, Plank, Koumpous (62. Petzold), Langer, (62. Ibisevic)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Elgezawy (85. Stepantsev), Röpke, Jaap (85. Witt), Shalabai, Szulczyk, Zellmann, Barati (69. Rühlke), Müller, Schäfer (75. Bilson), Hartig (69. Fuchs)

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50