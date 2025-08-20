Am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der VFC Plauen vor 80 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen die SFC Stern 1 freuen.

Plauen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Plauener gewannen souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Stern.

Nach 19 Minuten schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen führt mit 2:0 – Minute 45

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als David Langer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (45.). Damit war der Triumph der Plauener gesichert. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Liebig, Plank, Tauscher, Burdusudis, Langer, Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich, Schulz

SFC Stern 1: Mertens – Wanyama, Gritli (57. Bassey), Aydin, Uhlmann, Garbulowski (46. Alhasan), Zimpel, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gefrörer (83. Fiolka), Wundram (83. Ovaciuc), Wolf (46. Özkaya)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80