Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

In Minute 19 schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

45. Minute: VFC Plauen baut Führung auf 2:0 aus

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als David Langer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (45.). Damit war der Sieg der Plauener gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Burdusudis, Tauscher, Koumpous (83. Ibisevic), Schulz, Plank, Langer, Liebig, Wunderlich

SFC Stern 1: Mertens – Gefrörer (83. Fiolka), Gritli (57. Bassey), Wolf (46. Özkaya), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Uhlmann, Wundram (83. Ovaciuc), Aydin, Zimpel, Wanyama, Garbulowski (46. Alhasan)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80