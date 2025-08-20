weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ergebnis 14. Spieltag VFC Plauen sichert sich engen Triumph gegen FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 3:2

Am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 3:2 (1:1)-Triumph über den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Aktualisiert: 20.08.2025, 18:50

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Spieler Nummer 2 (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Hartig den Ball ins Netz.

VFC Plauen Kopf an Kopf mit FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Plauen
  • Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
  • Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Andrii Shalabai (Schwerin) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Burdusudis, Schulz, Liebig, Koumpous (62. Petzold), Langer, Tauscher, (62. Ibisevic), Plank
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Jaap (85. Witt), Elgezawy (85. Stepantsev), Barati (69. Rühlke), Müller, Röpke, Schäfer (75. Bilson), Szulczyk, Shalabai, Zellmann, Hartig (69. Fuchs)
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50