Der VFC Plauen sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Norman Zschach, als Spieler Nummer 12 für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen mit 2:0 vorne – 49. Minute

In der 78. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VFC Plauen steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Edgar Knötzsch (Dresden) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dresden erzielen (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: Nahrendorf – Richter (64. Langer), Plank (81. Blank), Petzold, T. Schulz, Tiepner (41. Koumpous), Walzel (64. Tauscher), Spörl (81. Zapf), Wunderlich, Burdusudis (84. M. Schulz)

SC Borea Dresden: Borschel – (77. Wagner), Förster (64. Mikulsky), Knötzsch, Mende, Fröhlich, Schulze (77. Walther), Semar, Exner

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51