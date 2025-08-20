Am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 3:2 (1:1)-Triumph über den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Spieler Nummer 2 (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – Minute 44

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Andrii Shalabai, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – (62. Ibisevic), Liebig, Wunderlich, Plank, Koumpous (62. Petzold), Langer, Tauscher, Burdusudis, Schulz

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Zellmann, Jaap (85. Witt), Müller, Elgezawy (85. Stepantsev), Shalabai, Barati (69. Rühlke), Schäfer (75. Bilson), Szulczyk, Hartig (69. Fuchs), Röpke

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50