Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 heimste der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

In Minute 13 schoss Spieler Nummer 2 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Hartig den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – Minute 44

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Andrii Shalabai, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Wunderlich, Burdusudis, Koumpous (62. Petzold), (62. Ibisevic), Tauscher, Liebig, Langer, Plank

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Röpke, Schäfer (75. Bilson), Shalabai, Barati (69. Rühlke), Elgezawy (85. Stepantsev), Szulczyk, Hartig (69. Fuchs), Müller, Zellmann, Jaap (85. Witt)

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50