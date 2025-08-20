Am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der VFC Plauen vor 80 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen die SFC Stern 1 freuen.

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Burdusudis, Tauscher, Langer, Wunderlich, Plank, Liebig, Koumpous (83. Ibisevic), Schulz

SFC Stern 1: Mertens – Uhlmann, Aydin, Zimpel, Wolf (46. Özkaya), Gefrörer (83. Fiolka), Wanyama, Wundram (83. Ovaciuc), Gritli (57. Bassey), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Garbulowski (46. Alhasan)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80