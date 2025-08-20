Der VFC Plauen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den SV Babelsberg 03 U19 mit 1:4 (0:1).

VFC Plauen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Babelsberg 03 U19

Plauen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 1:4 (0:1) gegen Babelsberg geschlagen geben müssen.

Mirac Sanci (SV Babelsberg 03 U19) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Potsdamer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (54.).

VFC Plauen Kopf an Kopf mit SV Babelsberg 03 U19 – 1:1 in Minute 54

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Spieler Nummer 3 wurde für David Langer eingesetzt und Spieler Nummer 17 für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite räumten Amadeus Ebel für Jannes Holm und Destiny Agbai für Dmytro Chornenkyi den Platz. Die Bemühungen zahlten sich jedoch nicht aus.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Babelsberg 03 U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Adeeb Yonan Matti (Babelsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Potsdamer als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Plank, Koumpous (39. Langer), Schulz, Liebig, Ibisevic (15. Burdusudis), Petzold, Wunderlich, Tauscher (85. Tiepner)

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Willert (60. Wischnat Mejia), Uysal (85. Matti), Droste, Agbai (80. Chornenkyi), Ebel (80. Holm), Perovic, Grundmann, Sanci (60. Wöll), Wiegand, Salaske (85. Riemann)

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40