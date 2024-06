Frankfurt/Main - Belgiens Fußball-Nationalmannschaft stehen zum EM-Auftaktspiel die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Jan Vertonghen und Arthur Theate wieder zur Verfügung. Das teilte Nationaltrainer Domenico Tedesco in Frankfurt mit.

Belgien trifft am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in der Frankfurter Arena auf die Slowakei. Der frühere BVB-Profi Thomas Meunier ist noch keine Option. Er werde nach dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Rumänien zurückkehren, betonte Tedesco. Er werde daher auch keine Spieler nachnominieren, sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer.