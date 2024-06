Herzogenaurach - Prominenter Besuch im Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Rapper Kontra K soll am Donnerstag in Herzogenaurach für die DFB-Auswahl gesungen und das Team so auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund eingestimmt haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Das bekannte Lied „Erfolg ist kein Glück“ des 36-Jährigen ist bei den deutschen Fußballern beliebt und wird den Angaben zufolge vor den EM-Spielen auch während des Warmmachens gespielt.