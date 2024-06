Berlin - Die Volleyball-Bundesliga der Frauen wird in der kommenden Saison mit nur noch neun Mannschaften an den Start gehen und mit einer Dreier-Runde beginnen.

Wie die VBL mitteilte, werden die Clubs in dem neuen Modus zunächst eine Hin- und Rückrunde spielen, in der jeder gegen jeden in einem Heim- und einem Auswärtsspiel antritt. Danach folge eine dritte Runde, in der die Teams jeweils nur vier Heim- sowie vier Auswärtspartien spielen. Die Verteilung dieser Begegnungen erfolge aufgrund der Hauptrunden-Abschlusstabelle der vergangenen Saison.

Nach dieser Hauptrunde spielen die acht besten Mannschaften die deutsche Meisterschaft in den Playoffs aus, beginnend mit dem Viertelfinale. Titelverteidiger ist Allianz MTV Stuttgart, einziger Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt. Die Saison beginnt am 28. September

In der Bundesliga der Männer tritt neben den zwölf regulären Clubs das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin an. Wie bisher geht es nach einer Hin- und einer Rückrunde mit dem Playoff-Viertelfinale weiter. Deutscher Meister und Titelverteidiger sind die Berlin Volleys. Saisonstart ist der 20. September.