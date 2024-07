Leipzig - Kapitän Hakan Calhanoglu fiebert dem nächsten türkischen Stimmungs-Höhepunkt bei der Fußball-EM entgegen. Nach dem 2:1 (1:0) im Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig trifft das Team des früheren Bundesliga-Profis am Samstag in Berlin auf die Niederlande.

„Wir sind die Nummer eins von den Fans. Sie sind überall mit uns“, sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler. „In jedem Stadion ist es das Gleiche. Klar ist es aber in Berlin noch eine Nummer höher. Wir Türken sind überall.“

Wie auch in anderen deutschen Städten feierten in Berlin in der Nacht zu Mittwoch erneut zahlreiche Fans mit Autokorsos, Hupkonzerten und Feuerwerk. Dies verfolgt auch die türkische Mannschaft. „Wir sehen die Videos, dass die Leute draußen auf der Straße und glücklich sind“, sagte Calhanoglu. „Wir wollen die Leute weiter glücklich machen.“

Gegen die Niederlande dürfte der gebürtige Mannheimer zurück ins Team kehren. Im Duell mit Österreich hatte er wegen seiner zweiten Gelben Karte im Turnier gefehlt. „Es war sehr schwierig für mich, ich habe versucht, von außen die Mannschaft zu unterstützen“, sagte Calhanoglu zu seiner ungewohnten Rolle. „Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Es ist eine Ehre für mich, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Ich bin stolz darauf.“

Die Türkei steht erstmals seit 2008 wieder in einem EM-Viertelfinale. Damals scheiterte das Team erst in der Vorschlussrunde an Deutschland.