Kopenhagen/Frankfurt am Main - Dänemarks König Frederik X. will für das zweite Vorrundenspiel der Europameisterschaft gegen England nach Deutschland reisen. Der 55-Jährige wird am Donnerstag in der Frankfurter Arena dabei sein, wie das Königshaus bestätigte. Auch der britische Thronfolger Prinz William wird das Spiel im Stadion schauen.

Die Partie in Frankfurt am Main findet am 20. Juni (18.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) statt. Bei der vergangenen EM hatte Dänemark den Finaleinzug nach einem 1:2 gegen England in London knapp verpasst.