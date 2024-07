Zwei Änderungen gibt es in der deutschen Startformation gegen Spanien im Vergleich zum Spiel gegen Dänemark. Wer nun erstmal auf der Bank Platz nehmen muss.

Überraschung in deutscher Aufstellung gegen Spanien - so will Nagelsmann beginnen

So kann es klappen: Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.) erklärt den Co-Trainern Benjamin Glück (r.) und Sandro Wagner seinen Plan.

Stuttgart - Am Freitag ab 18 Uhr will das DFB-Team um Julian Nagelsmann für Deutschland den Einzug in das Halbfinale der Heim-EM klarmachen. Kein leichtes Unterfangen gegen die Spanier. Mit dieser Aufstellung soll es trotzdem gelingen.

Der Nationaltrainer hat im Vergleich zur letzten Partie gegen Dänemark im Achtelfinale zwei Änderungen an der Startelf vorgenommen. Jonathan Tah (28) kehrt in die Abwehrreihe zurück, Nico Schlotterbeck (24) muss dafür auf die Bank. Zudem spielt BVB-Kapitän Emre Can (30) statt Robert Andrich (29).

Die deutsche Aufstellung gegen Spanien

1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 4 Tah, 3 Raum - 25 Can, 8 Kroos - 19 Sane, 21 Gündogan, 10 Musiala - 7 Havertz. - Trainer: Nagelsmann

Für Can habe dessen Schnelligkeit gesprochen, erläuterte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei MagentaTV. «Er ist mit einer der schnellsten Spieler im Kader», sagte Nagelsmann, der nicht von einem «Paradigmenwechsel» sprechen wollte. «Wir haben 13 Spieler nominiert, die mehr Spielzeit bekommen als die anderen», sagte Nagelsmann.

Jonathan Tah kehrt nach seiner Gelb-Sperre ins Abwehrzentrum zurück. David Raum beginnt wieder als linker Verteidiger und soll den erst 16 Jahre alten spanischen Jungstar Lamine Yamal stoppen.

Das DFB-Team wird wieder angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan. Für den 34-jährigen Toni Kroos wäre es bei einem deutschen Ausscheiden das letzte Fußballspiel seiner Karriere. Die spanische Mannschaft beginnt mit der eingespielten Top-Elf ohne den Leipziger Dani Olmo.

«Wir werden uns nicht verstecken, sondern aktiv verteidigen», sagte Nagelsmann. «Ich glaube, dass wir auf keiner Position schlechter besetzt sind, wir sind absolut auf Augenhöhe.»