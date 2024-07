Berlin - Englands Fußball-Nationalmannschaft hat am Tag des EM-Endspiels viele warme Worte von Prominenten aus dem eigenen Land empfangen. In einem knapp zweiminütigen Video, das die BBC zusammengestellt und bei X geteilt hat, spricht unter anderem Popstar Ed Sheeran, der einen engen Draht zu den Three Lions pflegt. „Ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade alles im richtigen Moment zusammenkommt. Ich kann Sonntag gar nicht erwarten. Fußball kommt nach Hause. Alles Gute, Jungs“, sagte Sheeran.

Der 33 Jahre alte Sänger war beim Halbfinale gegen die Niederlande in Dortmund sowie beim Achtelfinale gegen die Slowakei in Gelsenkirchen im Stadion. Auch das Team um Kapitän Harry Kane besuchte er bereits während dieser EM. Im Trainingscamp in Blankenhain gab es während der Vorrunde eine kleine Musik-Session.

„Bitte, bitte, bitte“

Auch weitere Prominente schickten Grüße. „Die Sache, die ich an diesem England-Kader liebe, ist, dass sie einen Gameplan haben. Das hat uns ins Finale gebracht“, sagte Formel-1-Pilot George Russell.

Sänger David Baddiel, der vor 28 Jahren beim bekannten Song „Three Lions“ mit der legendären Liedzeile „Football's coming home“ (Fußball kommt nach Hause) mitwirkte, schickte eine Botschaft an Joker Cole Palmer, der das Siegtor gegen die Niederlande vorbereitet hatte: „Du bist ein Genie. Und ich weiß, dass Du das heute Abend in einem gewissen Moment wieder sein wirst.“ Sängerin Ellie Goulding sagte in aller Kürze: „Bringt die Trophäe nach Hause. Bitte, bitte, bitte. Wir lieben Euch! Herzlichen Dank!“