Dietmar Hamann ist begeistert von den bisherigen EM-Auftritten der österreichischen Fußballer. Dazu beigetragen hat aus seiner Sicht auch die Absage von Coach Ralf Rangnick an den FC Bayern.

München - Auf Fußballexperte Dietmar Hamann haben Österreich mit Trainer Ralf Rangnick und Spanien den bislang stärksten Eindruck bei der Europameisterschaft gemacht.

„Die Österreicher muss erst mal einer schlagen“, sagte Hamann in der Sky-Sendung „Triple - der Schüttflix Fußballtalk“. Die Mannschaft sei „unheimlich laufstark, kampfstark“, erklärte der 50-Jährige. „Man sieht einfach, dass da eine Einheit auf dem Platz steht.“

Rangnicks Absage an den FC Bayern München Anfang Mai habe bei den Spielern „vielleicht noch mal das letzte bisschen freigesetzt“, vermutet der frühere Bayern-Profi Hamann. „Das hat die Mannschaft und die ganze Nation noch mal zusammengeschweißt.“

Die Österreicher setzten sich in der Vorrunde als Gruppensieger gegen Frankreich, die Niederlande und Polen durch. Im Achtelfinale geht es für die ÖFB-Auswahl am Dienstag (21.00 Uhr/MagentaTV) in Leipzig gegen die Türkei.