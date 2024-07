„Liegt am Premier“: Biden scherzt über EM-Finalist England

Washington/Dortmund - Der erneute EM-Finaleinzug Englands hat selbst Joe Biden gepackt und den US-Präsidenten zu Scherzen inspiriert. Beim Antrittsbesuch des neuen britischen Premiers Keir Starmer in Washington fragte Biden in Anspielung auf den alten Song-Klassiker „Three Lions“ von David Baddiel, Frank Skinner und The Lightning Seeds: „Is football coming home, prime minister?“ Das Lied dreht sich um Englands Wartezeit auf einen großen Titel, die seit 1966 andauert.

„Es sieht so aus“, antwortete Starmer, woraufhin Biden direkt sagte: „Das liegt alles am neuen Premierminister.“ Starmer von der Labour-Partei hatte den Posten in der vergangenen Woche von seinem Vorgänger Rishi Sunak übernommen.

Der Regierungschef soll am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) beim Finale in Berlin gegen Spanien vor Ort sein. Im Weißen Haus ließ sich der Premier auf die Scherze mit Biden ein und sagte: „Unter der Labour-Regierung von 2024 gab es noch keine einzige Niederlage.“