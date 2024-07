Spaniens Kapitän Álvaro Morata ist in seiner Heimat umstritten - auch vonseiten der Medien gibt es Kritik. Nun meldet sich Moratas Frau über Instagram zu Wort.

Steht in der Kritik: Spaniens Kapitän Álvaro Morata.

München - Die Frau von Spaniens Fußballer Álvaro Morata hat sich gegen Kritik der Medien in der Heimat an ihrem Mann gewehrt. „Jeder darf sagen, was er denkt, aber er darf nicht beleidigt werden“, schrieb Alice Campello auf Instagram vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich (21.00 Uhr). Zuerst hatte der TV-Sender Sport1 berichtet.

Der Kapitän der Nationalmannschaft ist in seiner spanischen Heimat bei Fans und Medien umstritten. Die Zeitung „El Confidencial“ titulierte zuletzt: „Morata, ein Kapitän, der Spanien nicht nur wegen seiner schlechten Leistungen bei der Europameisterschaft beschämt“.

In einem Interview mit dem Radiosender „Cadena Ser“ beklagte sich der 31-Jährige über mangelnden Respekt und fehlende Wertschätzung. Und seine Frau erklärte: „Wie kann ein Mensch das Maximum für sein Land geben, wenn er das Gefühl hat, dass die Leute nicht an ihn glauben?“.