Frankreichs Kylian Mbappe wird behandelt, nachdem er sich bei einem Zusammenstoß an der Nase verletzt hat.

Paderborn - Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat nach seinem Nasenbeinbruch bei der EM individuell trainiert. Der 25-Jährige betrat bei der Einheit im Paderborner Stadion gut 20 Minuten nach seinen Teamkollegen den Rasen. Begleitet wurde er von einem Fitnesstrainer. Der Neuzugang von Real Madrid dribbelte mit dem Ball am Fuß, passte mit dem Trainer den Ball hin und her und lief im Stadion im lockeren Tempo Runden.

Auf seiner Nase prangte ein großes Pflaster. Bei seinem nächsten Einsatz benötigt Mbappé eine speziell angefertigte Maske, eine solche trug er am Mittwoch nicht. Nach den ersten lockeren Übungen suchte der Weltmeister von 2018 das Gespräch mit Nationalcoach Didier Deschamps und dessen Co-Trainer. Mbappé hatte sich am Montag beim 1:0 zum EM-Auftakt gegen Österreich die Nase gebrochen. Sein Einsatz im zweiten Spiel gegen die Niederlande am Freitag ist ungewiss.

Im Gegensatz zu Mbappé nahm auch der zuletzt angeschlagene Olivier Giroud am Teamtraining der Auswahl von Deschamps teil. Der Routinier könnte Mbappé gegen die Niederlande in der Sturmspitze ersetzen. Die Abwehrspieler Dayot Upamecano und William Saliba fehlten dagegen wie Theo Hernández im Mannschaftstraining. Upamecano vom FC Bayern und Saliba vom FC Arsenal hatten gegen Österreich die Innenverteidigung gebildet. Hernández und Saliba trainierten wie Mbappé individuell.