Berlin - Nach seiner schweren Gesichtsverletzung und der anschließenden Operation ist Ungarns Stürmer Barnabas Varga am Mittwochmorgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er sei bereits wieder in Ungarn, sagte ein Sprecher der Nationalmannschaft.

Varga war am Sonntagabend beim 1:0 seiner Mannschaft gegen Schottland nach einer Freistoßflanke im Strafraum mit dem Kopf gegen den Oberarm des gegnerischen Torwarts geprallt. Nach Angaben vom Montag erlitt er dabei eine Gehirnerschütterung, mehrere Knochenbrüche im Gesicht und verlor auch das Bewusstsein.

Der 29-Jährige sei operiert worden, es habe keine Komplikationen gegeben, sagte der Sprecher des ungarischen Teams. Vargas Club Ferencvaros Budapest teilte auf seiner Webseite ein Bild von Varga und seiner Partnerin nach dessen Ankunft in Ungarn.

Varga, der in die Kamera winkt, sind die Folgen des Unfalls noch anzusehen: Unter seinem rechten Auge kleben Pflaster. Auch an seinen Armen sind noch Verbände sichtbar. Auf der Club-Webseite kündigte er an, vorerst ein paar Wochen zu pausieren. Danach wolle er sich auf seine Genesung konzentrieren.