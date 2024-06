Das DFB-Team startete mit einem 5:1-Sieg gegen Schottland in die EM.

Herzogenaurach - Nach dem furiosen EM-Auftakt gegen Schottland sind Julian Nagelsmann und die Fußball-Nationalspieler auf eine große Geburtstagsparty eingeladen.

Gleich neben dem Teamquartier in Herzogenaurach feiert Ausrüster Adidas auf seinem Firmengelände sein 75. Jubiläum mit Live-Musik und Spiel- und Spaß-Angeboten für die ganze Familie.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler und ein Nationalspieler werden die Siegerehrung nach einem Fußball-Turnier vornehmen. Für den Abend ist eine Talkrunde von zwei DFB-Profis mit Firmenchef Björn Gulden geplant. Öffentlich zugänglich ist die Party nicht. Es ist ein Event für Adidas-Mitarbeiter und deren Familien.

Bundestrainer Nagelsmann hatte nach der nächtlichen Rückkehr aus München nach dem 5:1-Erfolg gegen Schottland zunächst zum üblichen Regenerationstraining auf dem Übungsplatz im Home Ground gebeten. Die nächste EM-Partie steht für den Turnier-Gastgeber am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) an. Dann kann in Stuttgart mit einem weiteren Sieg möglicherweise schon der Einzug ins EM-Achtelfinale klargemacht werden.