In letzter Minute rettet die DFB-Elf gegen die Schweiz einen Punkt und den Gruppensieg. Aus Sicht der TV-Experten könnte dieses späte Tor im EM-Turnier noch wegweisend sein.

Frankfurt/Main - Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und der frühere Weltklasseprofi Michael Ballack werten das späte 1:1 gegen die Schweiz als Erfolg für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM. „Manchmal braucht es eben die letzte Minute. Wir waren geduldig und wir haben nie aufgehört, daran zu glauben. Das ist 100 Prozent ein psychologisch wichtiger Moment. Dass du das Spiel drehst mit Leuten, die du reinbringst“, sagte Ballack in Frankfurt bei MagentaTV. Schweinsteiger sagte: „Du gehst mit einem guten Gefühl raus. Dieses Tor hat schon viel verändert.“

Ein Treffer von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit sorgte für den Punktgewinn, der damit auch den Gruppensieg brachte. „Ich würde es fast schon als Happy End bezeichnen, denn dadurch sind sie Gruppensieger. Das war das erklärte Ziel“, sagte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger in der ARD. Dan Ndoye (28. Minute) hatte die Schweiz zuvor in Führung gebracht.

Mit seinen Wechseln brachte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Wende. „Wir haben ja umgestellt und haben dann mit zwei Stürmern gespielt, damit du im Sechzehner besser besetzt bist. Ich glaube, das war die Idee vom Trainer und die ist aufgegangen“, sagte Schweinsteiger. Im Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund wird Jonathan Tah wegen einer Gelbsperre fehlen.