Am Tag vor dem EM-Finale wird Spaniens Megatalent Lamine Yamal 17 Jahre alt. Er spricht in einem Interview über Parallelen zu Weltstar Lionel Messi - und seine Begegnung mit Frankreichs Kylian Mbappé.

Am Samstag konne Yamal schon feiern. Gibt es am Sonntag den nächsten Grund dafür?

Berlin - Das spanische Fußball-Megatalent Lamine Yamal hält nichts von Vergleichen mit dem mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi. „Ich versuche, Lamine zu sein. Letztendlich hilft es dir nicht, dich mit dem besten Spieler der Geschichte zu vergleichen, weil niemand jemals so sein wird wie er“, sagte Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag feiert, der spanischen Zeitung „Marca“. Der Flügelspieler des FC Barcelona trifft mit Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im EM-Finale in Berlin auf England.

Mit seinem Tor im Halbfinale gegen Frankreich war Yamal zum jüngsten Torschützen der Geschichte des Turniers geworden, immer wieder wird er mit Argentiniens Weltmeister Messi verglichen. „Ich versuche, ich selbst zu sein, damit die Leute mich als Lamine Yamal erkennen. Das ist alles“, sagte der Spanier zu möglichen Parallelen. Im Netz kursierte ein Foto, das zeigt, wie der damals 20 Jahre alte Messi Baby Lamine badet.

Yamal berichtete auch von der Begegnung mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappé. Der 25-Jährige habe nach dem Halbfinale nach seinem Trikot gefragt, sagte er. „Wenn Mbappé mich danach fragt, bekommt er es. Kein Problem.“ Das Endspiel gegen England bezeichnete der Spanier als „Traumfinale. Jeder möchte solche Spiele spielen. Jetzt wollen wir nur noch, dass der Pokal nach Spanien kommt.“