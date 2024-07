Donaueschingen - Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet ein furioses Finale gegen England bei der Fußball-Europameisterschaft. „Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen“, sagte der 63-Jährige in einer Videobotschaft des spanischen Fußball-Verbandes.

Die Three Lions um Kapitän Harry Kane stehen als Gegner am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin fest. Er empfinde bei dem Gedanken große Emotionen.

Vierter Titel?

Die Spanier hatten sich im Halbfinale in München mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt und dürfen nun auf den vierten EM-Triumph nach 1964, 2008 und 2012 hoffen. Damit hätten sie einen Titel mehr als die DFB-Auswahl und wären alleiniger Rekord-Europameister.

De la Fuente bezeichnete die Engländer als starke Einheit mit großartigen Fußballern. Im Endspiel treffen seiner Ansicht nach „sehr unterschiedliche Spielsysteme“ aufeinander.

„Viele psychologische Aspekte“

„England ist körperlich sehr stark. Wir wollen unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren und versuchen, keine Fehler zu machen.“ Bei einem so wichtigen Endspiele gebe es allerdings auch „viele psychologische Aspekte“. Spanien hat bei diesem Turnier bisher alle Spiele gewonnen.