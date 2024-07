EM-Spiele in Dortmund sind in diesem Sommer häufig eine nasse Angelegenheit. Ein englischer Fan lässt sich von sintflutartigem Regen nicht die Laune verderben - im Gegenteil.

Stadionwasserfall in Dortmund: England-Fan genießt Abkühlung

Ein England-Fan nutzte die Regenfälle in Dortmund für eine kalte Dusche.

Dortmund - Ein englischer Fan hat kurzzeitige heftige Regenfälle in Dortmund für eine kalte Dusche genutzt. Der Anhänger der Three Lions stellte sich oberkörperfrei unter einen Wasserfall, der vom Stadiondach stürzte und tat so, als würde er sich die Haare waschen. Von einem Ordner erhielt er anschließend einen Schrubber und fegte das Wasser unter dem Jubel anderer Fans von der Tribüne.

Schon beim Spiel der Türkei gegen Georgien in der Vorrunde und beim Achtelfinalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark hatte es in Dortmund sintflutartige Regenfälle gegeben. Die Partie der DFB-Elf musste wegen eines Gewitters sogar unterbrochen werden. Auch dänische Fans hatten den mittlerweile schon berühmten Stadionwasserfall für eine Abkühlung genutzt.