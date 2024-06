Düsseldorf - Belgiens Trainer Domenico Tedesco hat vor dem Achtelfinale bei der Fußball-EM gegen Frankreich die gute Stimmung in seiner Mannschaft hervorgehoben.

„Ich muss sagen, dass die Atmosphäre vom ersten Tag an fantastisch war“, sagte der 38-Jährige. „Wir haben Spaß am Zusammensein, wir genießen es, zusammen zu sein“, erklärte der frühere Bundesliga-Coach. „Die einzigen Dinge, die negativ sind, kommen von außen.“

Die Belgier treffen am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf auf Frankreich. In der Vorrunde wurden beide Mannschaften trotz ihrer Favoritenrolle nur Gruppenzweiter und erzielten jeweils lediglich zwei Tore. Aus Sicht von Tedesco lag das aber vor allem an der schwachen Chancenverwertung. „Ich denke, die Quantität und Qualität der Chancen, die wir in den ersten drei Spielen hatten, ist unglaublich.“