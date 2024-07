Berlin - Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale hat vor dem EM-Finale Englands gegen Spanien das Vaterunser umgedichtet und explizit dem Team von Gareth Southgate gewidmet. In einem Video, das die BBC vor dem Finale am Abend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Spanien teilte, faltet die 50-Jährige in einem weißen Trikot der Three Lions die Hände und spricht das abgewandelte Gebet auf.

Darin heißt es unter anderem: „Unser Gareth in Berlin. Geheiligt werde dein Kane. Deine Zeit ist gekommen. Dein Finale wird gewonnen. In normaler Spielzeit, nicht in Verlängerung. Gib uns an diesem Tag diesen Sieg. Und vergib uns, dass wir deine Taktik kritisiert haben. Dann vergeben dir wir bestmöglich auch, dass du Jack Grealish nicht nominiert hast. Führe uns nicht ins Elfmeterschießen, aber erlöse uns von Yamal.“ Noch bevor Beckinsale das Gebet beenden kann, stürmt ihre Mutter ins Zimmer - ebenfalls in einem England-Trikot.

England hat seit 1966 keinen wichtigen Titel im Nationalmannschafts-Fußball mehr gewonnen.