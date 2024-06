Das Wetter macht den Veranstaltern der Hamburger Fanzone einen Strich durch die Rechnung. Sie blieb am Samstag wegen starken Sturms geschlossen. Dort wurde einiges umgeweht.

Wegen Sturms bleibt Hamburger Fanzone am Samstag geschlossen

Hamburg - Wegen eines starken Sturms hat die Hamburger Fanzone zur Fußball-EM nicht geöffnet. Weil die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher höchste Priorität habe, sei der Entschluss gefallen, die Fanzone zu schließen, erklärte Veranstalter Uwe Bergmann am Samstag. Die Entscheidung fiel demnach gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden.

Auf dem geschlossenen Gelände kam den Angaben zufolge niemand zu Schaden. Allerdings seien divers Bauzäune mit Bannern umgeweht und auch Banner an der Bühne eingerissen, sagte eine Sprecherin. Auch Mülltonnen und Palmen seien umgeflogen. Es sei jedoch nichts unwiederbringlich zerstört worden und kein größerer finanzieller Schaden entstanden.

Bergmann hofft, dass die Fans am Sonntag wieder einen unbeschwerten Tag auf der Fanzone erleben können. Für die am Samstag eigens angereisten Fans tue es den Veranstaltern leid. Am Vormittag hatte es den Angaben zufolge Starkwindböen der Stärke acht gegeben.

Am Freitag hatten Tausende Fußballfans beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland gegen Schottland auf dem Hamburger Fanfest mitgefiebert. Beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld konnten sie das Spiel live auf einem 100 Quadratmeter großen Bildschirm verfolgen. Auch in der sogenannten Fanzone wurde das Spiel gezeigt.

Beim Public Viewing werden in den nächsten vier Wochen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runde übertragen. In der Fanzone sollten ursprünglich alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt werden.