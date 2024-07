Düsseldorf - Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka hat trotz einer Verletzung das EM-Spiel gegen England bestritten. „Ich war am Montag im MRT, dabei ist ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen. Xhaka konnte die ganze Woche nicht trainieren und ist erst am Freitag wieder am Ball gewesen.

„Ich hatte das Gefühl fit genug zu sein. Ich hatte am Tag vor dem Spiel keine Schmerzen“, sagte er nach dem im Elfmeterschießen verlorenen EM-Viertelfinale gegen England. „Ich habe gespürt, dass die Mannschaft mich braucht und ich wollte helfen“, sagte Xhaka nach dem unglücklichen Ausscheiden. „Diese Dinge machen einen stärker“, sagte der 31-Jährige.