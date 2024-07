Bern - Murat Yakin wird die Fußball-Auswahl der Schweiz mindestens bis zum Ende der WM-Qualifikation 2026 führen. Sollte die Nationalmannschaft den Sprung zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko schaffen, wird der 49-Jährige auch in den folgenden beiden Jahren ihr Trainer sein. Anderenfalls gibt es nach Angaben des Schweizer Fußball-Verbandes, über die Medien übereinstimmend berichten, neue Verhandlungen. Der gleichaltrige Assistenztrainer Giorgio Contini bleibt nur noch in den kommenden beiden Jahren an Yakins Seite.

„Giorgio und ich werden alles daran setzen, weiterhin erfolgreich zu spielen“, sagte Yakin und zeigte sich über das Viertelfinal-Aus gegen Vize-Europameister England im Elfmeterschießen immer noch enttäuscht: „Es schmerzt immer noch, dass am Sonntag nicht wir im Final standen.“ Seine Mannschaft, die er seit 2021 trainiert, hatte in der Vorrunde beim 1:1 gegen Gastgeber Deutschland nur knapp den Gruppensieg verpasst und im Achtelfinale Titelverteidiger Italien mit 2:0 ausgeschaltet.