Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Heimverein Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne spielen remis

Stendal/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

0:0 im Duell zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne –

Die Möringerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Berr (74. Bade), F. M. Köppe (84. Dzierma), Siegert, Lauck, Rosentreter, Müller, Bünnig, Hutsu, Schönburg, M. Köppe (80. Kuschmider)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Bock, Krehl (84. Borchert), Wiegmann (61. Bock), Saluck, Engler, Mertens, Daries (67. Daries), Schulze, Benecke (67. Schlamann)

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67