  4. Ergebnis 17. Spieltag: 0:0 – Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne spielen unentschieden

Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 28.02.2026, 19:50

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne mit einem torlosen 0:0 (0:0). 67 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 17

Möringer Sportverein gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 0:0

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck, Schönburg, Bünnig, Hutsu, Rosentreter, M. Köppe (80. Kuschmider), Siegert, Berr (74. Bade), Müller, F. M. Köppe (84. Dzierma)
SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Daries (67. Daries), Saluck, Schulze, Benecke (67. Schlamann), Krehl (84. Borchert), Wiegmann (61. Bock), Bock, Mertens, Engler
; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67