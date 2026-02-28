Für den Gastgeber Möringer Sportverein endete das Spiel gegen die SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

67 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter, Lauck, Berr (74. Bade), F. M. Köppe (84. Dzierma), Schönburg, M. Köppe (80. Kuschmider), Siegert, Müller, Hutsu, Bünnig

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Daries (67. Daries), Schulze, Mertens, Bock, Krehl (84. Borchert), Wiegmann (61. Bock), Mertens, Engler, Benecke (67. Schlamann), Saluck

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67