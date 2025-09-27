Für den Gastgeber SV Liesten 22 endete das Spiel gegen den SV Viktoria Uenglingen am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), Müller, Subke (67. M. J. Czaplinski), Langer, Paul, Luckmann (67. Hackfurt), H. Glameyer, Koneczek (85. Beck), H. Glameyer, O. A. Czaplinski

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, Hunnius, Dräger (90. Seyer), Ahrendt, Paulsen, Pfeiffer, Hunnius, Hunnius, Bierstedt, Ahrendt

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50