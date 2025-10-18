Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war die SG Letzlingen / Potzehne gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 0:2 (0:2) besiegt.

0:2 – SG Letzlingen / Potzehne verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ingo Wiegmann. Der Trainer von Letzlingen / Potzehne musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Klötze beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maris Ludwig Maihack für Klötze traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SG Letzlingen / Potzehne liegt 0:2 zurück – 34. Minute

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 07 Klötze I musste einmal Gelb hinnehmen.

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Philipp Homeier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (34.). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – A. Bock, Schulze, Krehl (83. Wiegmann), D. Mertens, Saluck, Römmer (46. A. R. Daries), O. L. Mertens (63. Benecke), L. Daries (70. M. Bock), Pape, Engler

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Maihack, Gase, Kleinecke (70. Banse), Hetfleisch, Sticherling, Mühl, Homeier, Mühl, Wißwedel

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66