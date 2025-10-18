Die SG Letzlingen / Potzehne hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 0:2 (0:2).

Gardelegen/MTU. Das Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Klötze ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maris Ludwig Maihack für Klötze traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

34. Minute: SG Letzlingen / Potzehne 0:2 im Hintertreffen

In Spielminute 32 griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte einmal Gelb ein.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – L. Daries (70. M. Bock), D. Mertens, Schulze, O. L. Mertens (63. Benecke), Engler, Römmer (46. A. R. Daries), Krehl (83. Wiegmann), Pape, A. Bock, Saluck

VfB 07 Klötze I: Reek – Kleinecke (70. Banse), Sticherling, Gase, Mühl, Maihack, Mühl, Wißwedel, Fuhrmann, Homeier, Hetfleisch

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66