Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Gordon Krause. Der Trainer von Salzwedel musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Burg beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Erik Baas (73.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt 0:2 zurück – Minute 73

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neumann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (90.+3). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Krubert (63. Grabowski), Wazar Hasan, Nowak (75. Hentschel), A. Müller (77. Krietsch), P. Müller (75. Weißbach), Gille, Al Khelef, Kreitz, Burdack

Burger BC 08 I: Klötzer – Ulrich (57. Engel), Siebert (90. Rusche), Neumann, Saage, Schlitte, Baas (80. Bartel), Gramelsberger, Jürgen, Teege (46. Thiede), Grisgraber (90. Wegner)

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220