Salzwedel/MTU. Vor 220 Zuschauern hat sich das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Denis Neumann mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (62.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Erik Baas den Ball ins Netz (73.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neumann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Burger gesichert. Die Salzwedler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Eisert, Gille, Krubert (63. Grabowski), A. Müller (77. Krietsch), P. Müller (75. Weißbach), Nowak (75. Hentschel), Kreitz, Wazar Hasan, Al Khelef

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber (90. Wegner), Neumann, Teege (46. Thiede), Baas (80. Bartel), Gramelsberger, Schlitte, Saage, Ulrich (57. Engel), Siebert (90. Rusche), Jürgen

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220