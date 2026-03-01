Klar unterlegen zeigte sich der SV 51 Langenapel in der Auseinandersetzung gegen den Burger BC 08 I am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Tim Kolzenburg vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte zweimal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding, Pokorny (65. Bromann), Roese (87. Kamga Kamno), Beneke, Roloff, Afanasew, Peters, Schulz (77. Atah), Neuling, Stolz (79. Olfermann)

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (46. Teege), Thiede (62. Kersten), Jürgen, Neumann, Schlitte (62. Lichtenberg), Engel (46. Schulz), Grisgraber (62. Rusche), Wehrmann, Gramelsberger, Siebert

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116